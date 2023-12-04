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Снайперы 124-й бригады просят о помощи. Начат сбор на винтовки и прицелы

Иллюстративное фото: объявлен сбор для снайперов из 124-й бригады (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Отделение снайперов 124-й бригады, сейчас защищающих Херсонское направление, срочно нуждается в оружии и снаряжении. Родные военных начали сбор, чтобы обеспечить защитников всем необходимым. Цель сбора - 385 тысяч гривен.

РБК-Украина просит поддержать защитников и их родственников и присоединиться к сбору, о котором читайте ниже.

"Для снайперов очень важно оружие, с которым они идут на задачу, ведь риски очень высоки и от точности зависит их жизнь", - говорит Диана Мухина, у которой в отделении снайперов 124-й бригаде служит близкий человек.

За счет собранных средств планируется закупить для защитников следующее:

  1. Зрительная труба, 1шт (стоимость 43200 грн)
  2. Снайперская винтовка, 2 шт (стоимость 199 600 грн)
  3. Оптический прицел, 2 шт (стоимость 110 400 грн)
  4. Моноблок, 2 шт (стоимость 26460 грн)
  5. Сошки, 2 шт (стоимость 5360 грн)

Помочь военным более эффективно выполнять свою работу вы можете, сделав донат на "банке" Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8AWoQJ22fF.

Или по номеру карты: 5375411211362566.

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