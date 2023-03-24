Снайпер у світі артсистем. Що відомо про САУ Archer і як вони допоможуть Україні

"Зелене світло" для Archer

Самохідні гаубиці Archer тривалий час були предметом переговорів. Відомо, що лише на публічному рівні поставки обговорювалися з літа 2022 року. Тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що від Швеції українська сторона хоче отримати саме Archer та засоби протиповітряної оборони.

Політичне рішення про постачання САУ було ухвалено на початку 2023 року. І напередодні місцевий парламент схвалив бюджетне виправлення з військовим пакетом для України на 630 млн доларів. До нього увійшла самохідна артилерія, засоби ППО HAWK та боєприпаси.

Минулого тижня стало відомо, що Україна отримає 8 одиниць Archer.

Зазначимо, на сьогодні Швеція має 48 самохідних гаубиць, з них лише половина використовується збройними силами. Інші 24 знаходяться на зберіганні. Також відомо, що 14 артсистем у майбутньому буде продано Великобританії.

Таким чином Україна стане лише другим оператором установок Archer. Також вони розглядаються як можлива майбутня артилерійська система для армії Швейцарії.

Коли Україна отримає ці системи

Минулого тижня шведський міністр оборони Пол Йонсон повідомив, що Україна отримає Archer лише за кілька місяців. Час потрібний для того, щоб навчити військових, побудувати поряд з Україною логістичний хаб для обслуговування та ремонту, а також встановити бортові комп'ютери керування вогнем. Останнє говорить про те, що нам передадуть гаубиці зі зберігання, з яких, ймовірно, демонтували частину обладнання.

Крім того, передбачається, що на полі бою працюватимуть одночасно шість одиниць Archer. Інші дві перебуватимуть в резерві, щоб мати можливість швидко підібрати потрібні запчастини.

Характеристики Archer

Archer (з англійської - "лучник") - це самохідна 155-мм артилерійська установка з 8-метровим гарматним стволом виробництва шведської компанії Bofors. Розробка проводилася на основі гармати FH77, що гарно зарекомендувала себе. На озброєння гаубиці було прийнято у 2013 році. Вони здатні швидко рухатися, швидко стріляти і мають високу точність.

Основні характеристики:

Дальність стрільби - до 30 км (стандартний снаряд); до 40 км (активно-реактивний боєприпас); до 60 км (снаряд коригованого типу Excalibur)

Максимальна скорострільність - 9 пострілів на хвилину

Максимальна швидкість на шосе - до 65 км/год

Маса - 30 тонн

Запас ходу - 500 км

Час розгортання - менше 30 секунд

Екіпаж - 3-4 особи

Фото: характеристики системи Archer (інфографіка

Системи Archer встановлені на шасі автомобіля Volvo A30D із колісною формулою 6×6. Дизельний двигун потужністю 340 кінських сил дозволяє розвивати максимальну швидкість до 65 км/год.

У передній частині розміщується моторний відсік та кабіна. Двигун та екіпаж захищені протикульовим бронюванням. До складу екіпажу постійно входять механік-водій та командир, а залежно від характеру завдань можуть бути один або два оператори озброєння. Оскільки крім основної гармати є місце на даху для дистанційно керованої турелі з кулеметом.

САУ Archer використовує два взаємодіючі один з одним механізми заряджання. Один з них подає 155-мм снаряди, другий - оперує металевими зарядами у вигляді циліндричних блоків зі згоряючою оболонкою. При використанні зарядної машини з вантажним краном на повне завантаження боєкомплекту потрібно близько восьми хвилин.

За максимальної кількості метальних зарядів далекобійність Archer становить до 30 км. Застосування активно-реактивних снарядів збільшує її до 40 км, а боєприпасів типу Excalibur, що коригуються, - до 60 км. Система здатна вести вогонь прямою наводкою, але в цьому випадку ефективна дальність не перевищує 2 км.

Завдяки механізмам заряджання максимальна скорострільність досягає 9 пострілів на хвилину. При необхідності екіпаж може стріляти в режимі шквального вогню, роблячи по шість пострілів. Таким чином, весь боєкомплект, що складається із 21 снаряда, витрачається за три хвилини.

Частину підготовки до стрільби самохідна гаубиця здатна робити ще дорогою до вогневої позиції. Це дозволяє розпочати її вже через 30 секунд після зупинки. На підготовку до відходу з позиції так само йде близько 30 секунд.

Як системи Archer можуть застосовуватись у бою

За своїми характеристиками та скорострільністю Archer ідеальна для контрбатарейного вогню. Тобто найбільш ефективна для придушення артилерійських розрахунків супротивника. Вважається, що тотальна цифровізація всіх систем дозволяє вийти на позицію, відстріляти боєкомплект і залишити її ще до того, як перший випущений снаряд розірветься на позиції противника.

Така автоматизація зокрема позначається на специфічності застосування САУ. Насамперед це високоточний інструмент для "хірургічних" ударів. І концептуально система не створена для того, щоб закидати противника снарядами як 24/7.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон говорив, що Archer за дальністю стрілянини не може конкурувати з американськими системами реактивної артилерії HIMARS. Однак стане гарним доповненням для них, насамперед виводячи з ладу ворожу артилерію.

"Можна сказати, що Archer - це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Саме здатність завдавати надглибоких ударів по артилерійській системі противника робить його унікальним", - додав він.

У будь-якому випадку все вищезазначене перевірятиметься вже в Україні. Все йде до того, що Archer отримає бойове хрещення саме на російсько-українській війні.