Снайпер ранил пограничника, КПВВ "Марьинка" закрыли

Боевики 5 апреля обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего ранения получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Укарїна со ссылкой на Facebook представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олега Слободяна.

Сообщается, что около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Сейчас ему оказана первая медицинская помощь и доставлен до ближайшего медицинского учреждения.

Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлено.

В штабе ООС уточнили, что в результате выстрела ранение в ногу получил старший лейтенант ГПСУ Алексей К. Военнослужащий эвакуирован в военный госпиталь.

"В целях обеспечения безопасности личного состава, который выполняет задачи на КПВВ "Марьинка, безопасности граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения, работа КПВВ прекращена. Введен режим "красный". Принятые контрснайперские мероприятия подразделением Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе на ремонт до следующей недели закрыли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово". Работы по обустройству продлятся до 7 апреля.

РБК-Украина писало, что в ходе боевых действий на Донбассе 4 апреля ранен один украинский военный. По данным штаба, вчера боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Напомним, сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе взяли в плен еще одного боевика.