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Снайпер боевиков обстрелял позиции ООС возле Марьинки, повредил камеру наблюдения

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 26 января, боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

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Об этом сообщили во время брифинга в Министерстве обороны.

Так, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки. В районе Марьинки работал вражеский снайпер. В результате снайперских выстрелов повреждена камера наблюдения.

"Боевых потерь среди наших подразделений нет. Украинские воины оказали адекватный ответ на обстрелы противника", - сообщили в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате снайперского обстрела ранение получил один украинский военный.

В результате ранения военного на Донбассе украинская делегация созвала внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Отметим, на прошлой неделе на Донбассе в результате снайперского обстрела погиб украинский военный. Тогда Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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