Снайпер бойовиків обстріляв позиції ООС біля Мар'їнки, пошкодив камеру спостереження

На Донбасі з початку поточної доби, 26 січня, бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві оборони.

Так, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки. В районі Мар'їнки працював ворожий снайпер. В результаті снайперських пострілів пошкоджена камера спостереження.

"Бойових втрат серед наших підрозділів немає. Українські воїни зробили адекватну відповідь на обстріл противника", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті снайперського обстрілу поранення отримав один український військовий.

В результаті поранення військового на Донбасі українська делегація скликала позачергове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактної групи.

Відзначимо, минулого тижня на Донбасі в результаті снайперського обстрілу загинув український військовий. Тоді Україна направила ноту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.