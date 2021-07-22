UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снаряды с полигона под Николаевом разорвались в селе: прокуратура начала проверку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время учений Cossack Mace-2021, которые проходили на полигоне "Широкий Лан" под Николаевом, танкисты отрабатывали стрельбу в движении. Часть снарядов из Т-64 разорвались возле села и на территории частного домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, 22 июля во время заключительной части учений "Cossack Mace-2021" военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводились стрельбы из танков Т-64 в движении. Несколько снарядов разорвались вблизи населенного пункта, а один - во дворе частного домовладения.

"В результате взрывов травмированных и пострадавших нет", - отметили в прокуратуре.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Читайте РБК-Украина в Google News
учениявоенныеполигон