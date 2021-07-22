Снаряды с полигона под Николаевом разорвались в селе: прокуратура начала проверку

По данным следствия, 22 июля во время заключительной части учений "Cossack Mace-2021" военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводились стрельбы из танков Т-64 в движении. Несколько снарядов разорвались вблизи населенного пункта, а один - во дворе частного домовладения.

"В результате взрывов травмированных и пострадавших нет", - отметили в прокуратуре.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности.