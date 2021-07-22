Снаряди з полігону під Миколаєвом розірвалися в селі: прокуратура почала перевірку

За даними слідства, 22 липня під час завершальної частини навчань "Cossack Mace-2021" військовослужбовцями 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи проводилися стрільби з танків Т-64 в русі. Кілька снарядів розірвалися поблизу населеного пункту, а один - у дворі приватного домоволодіння.

"В результаті вибухів травмованих і постраждалих немає", - зазначили в прокуратурі.

Зараз з'ясовуються всі обставини події, призначена перевірка, в ході якої винні будуть встановлені і притягнуті до відповідальності.