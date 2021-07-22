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Снаряди з полігону під Миколаєвом розірвалися в селі: прокуратура почала перевірку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Під час навчань Cossack Mace-2021, які проходили на полігоні "Широкий Лан" під Миколаєвом, танкісти відпрацьовували стрілянину в русі. Частина снарядів з Т-64 розірвалися біля села і на території приватного домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

За даними слідства, 22 липня під час завершальної частини навчань "Cossack Mace-2021" військовослужбовцями 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи проводилися стрільби з танків Т-64 в русі. Кілька снарядів розірвалися поблизу населеного пункту, а один - у дворі приватного домоволодіння.

"В результаті вибухів травмованих і постраждалих немає", - зазначили в прокуратурі.

Зараз з'ясовуються всі обставини події, призначена перевірка, в ході якої винні будуть встановлені і притягнуті до відповідальності.

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