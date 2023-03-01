Снаряд не здетонував. Мешканці Чорнобаївки розповіли про удар РФ по будинку з немовлям
Росіяни сьогодні, 1 березня, обстріляли Чорнобаївку Херсонської області з артилерії. Під ударом знаходився будинок з немовлям, дитина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.
За словами місцевих жителів, під час влучання снаряда у дитячій кімнаті вибило вікна. Через це дитина отримала травми. Немовля відразу ж госпіталізували, йому надали всю необхідну медичну допомогу.
Трагедії вдалося уникнути дивом, оскільки снаряд, який влучив у будинок, не здетонував.
"Зараз життю дитини нічого не загрожує. Він з мамою ще кілька днів побуде на лікуванні, після чого їх випишуть", - розповіли в ОВА.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 березня вдень окупанти вдарили по Чорнобаївці, через що однорічний хлопчик отримав поранення.
Також ми писали, що в селі Зміївка Херсонської області через російську атаку поранено двох чоловіків.
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