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Снаряд не здетонував. Мешканці Чорнобаївки розповіли про удар РФ по будинку з немовлям

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Чорнобаївка, Середа 01 березня 2023 17:49
Снаряд не здетонував. Мешканці Чорнобаївки розповіли про удар РФ по будинку з немовлям Ілюстративне фото: мешканці Чорнобаївки розповіли про удар РФ по будинку з немовлям (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни сьогодні, 1 березня, обстріляли Чорнобаївку Херсонської області з артилерії. Під ударом знаходився будинок з немовлям, дитина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

За словами місцевих жителів, під час влучання снаряда у дитячій кімнаті вибило вікна. Через це дитина отримала травми. Немовля відразу ж госпіталізували, йому надали всю необхідну медичну допомогу.

Трагедії вдалося уникнути дивом, оскільки снаряд, який влучив у будинок, не здетонував.

"Зараз життю дитини нічого не загрожує. Він з мамою ще кілька днів побуде на лікуванні, після чого їх випишуть", - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 березня вдень окупанти вдарили по Чорнобаївці, через що однорічний хлопчик отримав поранення.

Також ми писали, що в селі Зміївка Херсонської області через російську атаку поранено двох чоловіків.

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