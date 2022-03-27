Сначала вывод войск, потом договор: Зеленский о переговорах с Россией

В воскресенье, 27 марта, во время интервью российским журналистам Зеленский прокомментировал главные условия переговоров с Россией. Он так же рассказал о процедуре подписания мирного договора.

В интервью российским журналистам, Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Россией. Он заявил, что подписание договора, возможно только во время личной встречи с Путиным. Президент так же отметил, что вначале должен произойти полный вывод российских войск.

"Вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гарантии все подпишут и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а затем изменения в Конституцию.", - заявил Президент.