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Российским войскам приказано уничтожать все, что делает наш народ народом, - Зеленский

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Харьков, Воскресенье 27 марта 2022 00:18
Российским войскам приказано уничтожать все, что делает наш народ народом, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершили очередное преступление против истории, разбомбив мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Возле Харькова российские войска в своем фирменном бесчеловечном стиле «денацифицировали» мемориал жертвам Холокоста – в Дробицком Яре. В годы Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тысяч человек. Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия", - отметил Зеленский.

Также президент заявил, что Менора в Дробицком Яру, разбитая российскими снарядами сегодня, это еще один вопрос ко всей еврейской общине мира о том, сколько еще преступлений против общей памяти о Холокосте будет позволено совершить России украинской земле.

"Российские войска вполне сознательно убивают мирных людей, уничтожают жилые кварталы, попадают в укрытия и больницы, в школы, университеты. Даже в церкви, даже в мемориал жертвам Холокоста!", - констатировал президент.

В своем выступлении он также подчеркнул, что российские войска получают приказы уничтожать все, что делает наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурой. 80 лет назад нацисты именно так пытались захватить Европу. Никто им этого не простит. Будет ответственность так же, как и 77 лет назад.

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