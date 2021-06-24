Сначала выполнение "Минска": Эстония назвала условие для саммита ЕС и России

Саммит ЕС и России на высшем уровне возможен только после выполнения Москвой минских соглашений по Донбассу. Кроме того, российские власти должны вернуть странам оккупированные у них территории.

"Позиция Эстонии в этом вопросе долгое время была определена: ища перемен в отношениях с Россией, важно руководствоваться тем, что РФ, прежде всего, должна выполнить минские договоренности. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику", - сказала Лийметс.

Глава МИД также подчеркнула, что Россия должна вернуть оккупированные территории странам, которым они принадлежат. "И тогда мы сможем обсудить, как восстановить и улучшить отношения", – добавила она.

По ее мнению, между Евросоюзом и Россией и так "достаточно диалога". "Есть диалог, есть контакты. Однако вопрос в том, какие шаги предпринимает РФ в соблюдении международного права и уважении прав человека. Это те места, где мы должны сначала увидеть изменения, перед возобновлением диалога на высшем уровне с Россией", - отметила дипломат.