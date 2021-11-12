В СН рассказали, планируют ли лишить мандата Разумкова

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на съезде партии не планируется лишать мандата экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Он подчеркнул, что этого вопроса в повестке дня нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" .

"У нас будет съезд. Вопроса такого нет. Он же обычный депутат (речь о Разумкове - ред.), то пусть доказывает свою эффективность перед избирателями", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что в повестке дня съезда не стоит вопрос лишения Разумкова депутатского мандата.

Ранее в Офисе президента также опровергли лишение Разумкова и его сторонников мандата.

Подробнее об этом в материале РБК-Украина "Ход Разумкова. Какую партию и с кем будет строить бывший спикер Рады".

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты обсуждают, что сегодня грозит Михаилу Саакашвили, что происходит на границе Беларуси и Евросоюза и почему завод "Большевик" продали по дешевке и с судебными делами.

В студии - Вахтанг Кикабидзе, Денис Монастырский, Александр Данилюк, Христо Грозев и другие.

"Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".



А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.



А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.



Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.



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