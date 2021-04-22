СН провела заседание: обсудили подпольную вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко

По словам собеседника, Евгений Шевченко, который недавно съездил в Беларусь и провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко, предложил, чтобы его исключили из фракции. Однако никакого решения на этот счет принято не было.

"Звучали слова поддержки в адрес Шевченко, но также отмечалось, что вопросы внешней политики - это компетенция не отдельных депутатов, а президента", - рассказал источник.

Кроме того, на обсуждение вынесли и недавний скандал с Николаем Тищенко, который устроил громкое празднование дня рождения своей жены. Было принято решение, что Тищенко объяснит эту ситуацию на заседании политсовета "Слуги народа".