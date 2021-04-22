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СН провела заседание: обсудили подпольную вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко

Автор: Милан Лелич

На заседании фракции "Слуга народа", которое проходило в онлайн-формате, нардепы обсудили недавние инциденты с Евгением Шевченко и Николаем Тищенко. Никаких кадровых решений принято не было.

Об этом РБК-Украина рассказал один из депутатов от СН.

По словам собеседника, Евгений Шевченко, который недавно съездил в Беларусь и провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко, предложил, чтобы его исключили из фракции. Однако никакого решения на этот счет принято не было.

"Звучали слова поддержки в адрес Шевченко, но также отмечалось, что вопросы внешней политики - это компетенция не отдельных депутатов, а президента", - рассказал источник.

Кроме того, на обсуждение вынесли и недавний скандал с Николаем Тищенко, который устроил громкое празднование дня рождения своей жены. Было принято решение, что Тищенко объяснит эту ситуацию на заседании политсовета "Слуги народа".

Напомним также, 18 апреля в Киеве в отеле Fairmont на Подоле проходила вечеринка, которую устроил народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. На ней присутствовало около 30 гостей.

Ранее стало известно, что Тищенко устроил вечеринку в отеле на Подоле во время локдауна. В связи с этим полиция открыла уголовное дело.

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Новости Украины Николай ТищенкоСлуга народа
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