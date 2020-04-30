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В "СН" призвали правительство ускорить выполнение антикризисных решений

Новости » Политика     30.04.2020 - 15:07
В "СН" призвали правительство ускорить выполнение антикризисных решений
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

СН предлагает правительству более тесно сотрудничать

Кабинет министров Украины должен ускорить выполнение антикризисных решений. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Корниенко, правительство принимает решения с задержкой. Так, решение об уменьшении зарплат чиновников было принято через три недели после голосования в Раде.

"Я хотел бы обратиться к правительству, давайте более тесно и быстро работать. Потому что например, историю над уменьшением зарплат чиновникам мы проголосовали три недели назад. И только вчера правительство приняло уже постановление, которое регулирует это на уровне действий. То есть некоторые действия надо делать быстрее, оперативнее", - заявил он.

Представитель "СН" отметил, что сейчас необходимо срочно разработать пакет мер для помощи малому и среднему бизнесу.

"Нам надо срочно разработать пакет мер, который поможет им (малому бизнесу и среднему бизнеса - ред.) продержаться и заложить основы для развития. Мы все слышали о программе кредитования для малого и среднего бизнеса, но давайте она уже реально будет в банках стартовать", - отметил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителей правительства могут пригласить на следующее заседание Рады для представления так называемого плана адаптивного карантина. В Раде заявили, что правительство не советовалось с парламентом относительно плана ослабления карантина.

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