Игра без правил. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
- Какие последствия для мира и Украины несёт катастрофа из-за коронавируса в Индии?
- Почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну?
- Нужно ли расширить полномочия полиции на использование электрошокеров?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronli
Гости студии:
Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;
Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украина";
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга Народа";
Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО "Батькивщина";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа — За жизнь";
Инна Совсун, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital; Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);
Борис Бриль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).
Они говорят, а решает народ.