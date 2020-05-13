В СН оценили перспективы оспаривания "антиколомойского" закона в Конституционном суде

Во фракции "Слуга народа" ожидают, что принятый сегодня "антиколомойский" закон о регулировании банковской деятельности будут оспаривать в Конституционном суде. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разошлись пути: как Зеленский провел через Раду "антиколомойский" закон".

По словам народного депутат Александра Качуры, сторонники олигарха Игоря Коломойского и другие противники закона о банках не будут сидеть сложа руки и попытаются оспорить документ в Конституционном суде.

"Они, вероятно, будут собирать подписи и обратятся в Конституционный суд. Вопрос в том, сколько времени на это уйдет. Видите, закон о люстрации рассматривается шесть лет", - заявил он.

При этом Качура признал, что в "антиколомойском" законе есть дискуссионные нормы, однако другие собеседники РБК-Украина в депутатском корпусе считают, что Конституционный суд, если потребуется, должен признать соответствие документа Основному закону.

Как известно, 13 мая Рада окончательно поддержала законопроект №2571-д относительно усовершенствования механизма регулирования банковской деятельности. Данный законопроект необходимых для дальнейшего сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

После голосования глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция планирует обжаловать закон о банках в Конституционном суде. В "Батькивщине" утверждают, что законопроектом пытаются вывести Нацбанк из-под юрисдикции украинских судов.