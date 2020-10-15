У СН відреагували на ідею Зеленського щодо покарання корупціонерів

Фото: Галина Янченко (facebook.com halyna yanchenko)

У "Слузі народу" відреагували на ідею президента Володимира Зеленського щодо посилення відповідальності для корупціонерів. Заступник голови антикорупційного комітету ВР Галина Янченко вважає цю пропозицію "важливим меседжем".

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ".

Як додала нардеп, всі негативні заяви експертів щодо ідеї посилення відповідальності за корупцію є виключно їх власною думкою.

"Корупція в Україні вже переросла рівень, так скажімо, проблеми і стала питанням ціннісним. Тому меседж, який сказав президент, це фактично меседж тим корупціонерам і тим, хто тільки замислюється про таку можливість. І це дуже правильний посил саме українському суспільству", - пояснила вона.

Янченко не вважає, що у реалізації цієї пропозиції Зеленського можуть виникнути проблеми, якщо її підтримає суспільство. На її думку, до розробки відповідного законопроекту можуть приступити відразу ж після опитування.

"Якщо говорити про технічну сторону питання, то це теж можливо. Необхідно просто внести зміни в законодавство, щоб посилити відповідальність за особливо тяжкі злочини, пов'язані з корупцією", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський анонсував "всеукраїнське опитування", яке відбудеться в один день з місцевими виборами. Першим питанням опитування стане посилення відповідальності за корупцію.

Пізніше в Офісі президента пояснили, чому саме це питання вирішили винести на "всеукраїнське опитування".