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СН определилась с кандидатом на главу правоохранительного комитета Рады: кто он

Автор: Дмитрий Левицкий

Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатом на должность главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На должность выдвинули народного депутата Сергея Ионушаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

Сейчас Ионушас находится в должности заместителя главы комитета. Однако должность главы стала вакантной после того, как нардеп Денис Монастырский, возглавлявший комитет, стал министром внутренних дел.

"Вместо него (Ионушаса - ред.) на место заместителя главы было предложено Вячеслава Медяника", - заявила Палийчук.

Как заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в ближайшее время парламент проголосует за назначение Ионушаса на должность.

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Слуга народаСергей ИонушасВерховная рада