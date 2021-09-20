СН определилась с кандидатом на главу правоохранительного комитета Рады: кто он
Фото: Сергей Ионушас, народный депутат (facebook.com sergii ion)
Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатом на должность главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На должность выдвинули народного депутата Сергея Ионушаса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.
Сейчас Ионушас находится в должности заместителя главы комитета. Однако должность главы стала вакантной после того, как нардеп Денис Монастырский, возглавлявший комитет, стал министром внутренних дел.
"Вместо него (Ионушаса - ред.) на место заместителя главы было предложено Вячеслава Медяника", - заявила Палийчук.
Как заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в ближайшее время парламент проголосует за назначение Ионушаса на должность.