СН визначилася з кандидатом на главу правоохоронного комітету Ради: хто він
Фото: Сергій Іонушас, народний депутат (facebook.com sergii ion)
Фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатом на посаду глави парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. На посаду висунули народного депутата Сергія Іонушаса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.
Наразі Іонушас перебуває на посаді заступника голови комітету. Однак посада голови стала вакантною після того, як нардеп Денис Монастирський, який очолював комітет, став міністром внутрішніх справ.
"Замість нього (Іонушаса - ред.) на місце заступника голови було запропоновано В'ячеслава Медяника", - заявила Палійчук.
Як заявив на брифінгу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, вже найближчим часом парламент проголосує за призначення Іонушаса на посаду.