СН визначилася з кандидатом на главу правоохоронного комітету Ради: хто він

Фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатом на посаду глави парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. На посаду висунули народного депутата Сергія Іонушаса .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук .

Наразі Іонушас перебуває на посаді заступника голови комітету. Однак посада голови стала вакантною після того, як нардеп Денис Монастирський, який очолював комітет, став міністром внутрішніх справ.

"Замість нього (Іонушаса - ред.) на місце заступника голови було запропоновано В'ячеслава Медяника", - заявила Палійчук.

Як заявив на брифінгу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, вже найближчим часом парламент проголосує за призначення Іонушаса на посаду.