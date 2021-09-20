ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СН визначилася з кандидатом на главу правоохоронного комітету Ради: хто він

Новость на русском →
Київ, Понеділок 20 вересня 2021 20:21
СН визначилася з кандидатом на главу правоохоронного комітету Ради: хто він Фото: Сергій Іонушас, народний депутат (facebook.com sergii ion)
Автор: Дмитро Левицький

Фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатом на посаду глави парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. На посаду висунули народного депутата Сергія Іонушаса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.

Наразі Іонушас перебуває на посаді заступника голови комітету. Однак посада голови стала вакантною після того, як нардеп Денис Монастирський, який очолював комітет, став міністром внутрішніх справ.

"Замість нього (Іонушаса - ред.) на місце заступника голови було запропоновано В'ячеслава Медяника", - заявила Палійчук.

Як заявив на брифінгу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, вже найближчим часом парламент проголосує за призначення Іонушаса на посаду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа Сергій Іонушас Верховна рада
NEWS
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми