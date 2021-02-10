В "СН" пояснили, для чого контррозвідці право блокувати інформресурси

Ухваленим Верховною Радою у першому читанні законопроектом про реформу СБУ пропонується надати відомству фактично необмежені можливості в боротьбі з ворогами української державності. Серед іншого контррозвідка може отримати можливість блокувати інформаційні ресурси.

Втім, розробник законопроекту, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що це може стати ефективним засобом у боротьбі із гібридною агресією РФ. При цьому він визнає, що частина норм документу написані досить розмито і теоретично можуть бути використані для зловживань з боку силовиків.

"У медалі є дві сторони. Так, з одного боку можливо це і зловживання, а з іншого – у нас багато випадків прояву гібридної інформаційної війни з боку країни-агресора, на які правоохоронці не можуть реагувати моментально", – вважає він.

Нардеп наводить як приклад роботу низки Телеграм-каналів, які, на його думку, використовуються для інформаційного впливу на українців в інтересах Росії. Завітневич впевнений, що держава повинна мати можливість реагувати на це адекватно і швидко.