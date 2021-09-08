СН обсудит кадровые изменения в правительстве на заседании фракции 20 сентября, - Арахамия

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе, в понедельник, как всегда мы делаем (заседание фракции - ред.)", - сказал Арахамия.

Он отметил, что в Кабинете министров Украины могут сменить трех или четырех министров, а половину кандидатов уже нашли.

Арахамия заявил, что потенциальный министр должен быть лидером, который поведет за собой "нормальную команду", должен понимать, каким образом делать трансформацию в государственном секторе и быть добропорядочным.

По его словам, министром может стать народный депутат, который прошел в Раду по списку.

"Я лично всегда только списочников готов отдавать. А мажоритарщиков - это надо будет договариваться очень-очень трудно. Потому что если я теряю один голос, а потом будут перевыборы и через год я получу его возвращения, я с этим не согласен категорически. Поэтому, к сожалению, мажоритарщикам не "светит" карьера в Кабмине", - заявил Арахамия.