RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СН обговорить кадрові зміни в уряді на засіданні фракції 20 вересня, - Арахамія

Автор: Тіберій Юрик

Голова фракції "Слуга народу "Давид Арахамія повідомив, що кадрові зміни у уряді обговорять на засіданні фракції у понеділок, 20 вересня. Також він спростував інформацію про те, що може відбутися відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі голови фракції "Слуга народу" в кулуарах Верховної ради.

"Я думаю, що наступного пленарного тижня, в понеділок, як завжди ми робимо (засідання фракції - ред.)", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що у Кабінеті міністрів України можуть змінити трьох або чотирьох міністрів, а половину кандидатів уже знайшли.

Арахамія заявив, що потенційний міністр має бути лідером, який поведе за собою "нормальну команду", повинен розуміти, яким чином робити трансформацію в державному секторі та бути доброчесним.

За його словами, міністром може стати народний депутат, який пройшов у Раду за списком.

"Я особисто завжди тільки списочників готовий віддавати. А мажоритарників - це треба буде домовлятися дуже-дуже важко. Тому що якщо я втрачаю один голос, а потім будуть перевибори і через рік я отримаю його повернення, я з цим не погоджуюся категорично. Тому, на жаль, мажоритарникам не "світить" кар'єра в Кабміні", - заявив Арахамія.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниУкраїна