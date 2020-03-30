В СН назвали пять приоритетных направлений работы Рады

Во фракции "Слуга народа" видят пять приоритетных направлений работы парламента на время пандемии коронавируса. Об этом объявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что вирус не должен стать приговором.

"Вирус не должен стать приговором. Ни для обычных граждан, ни для экономики в целом... У нас есть буквально 5 направлений, по которым сейчас наработаны решения и по которым мы дальше будем двигаться", - заявил Корниенко.

По его словам, приоритетами являются медицинская сфера, экономика, безопасность граждан, а также международная поддержка Украины.

"Это, в первую очередь, медицина. Есть законопроект, который позволит применять лекарственные средства этой болезни, которые и зарегистрированы и те, которые не зарегистрированы, но прошли клиническое испытание. У нас есть большой экономический блок. Это переосмысление госбюджета, макропрогноза. Также решение о создании стабилизационного фонда, который позволит в оперативном режиме направлять средства на нужды борьбы с эпидемией и ее последствиями", - заявил Корниенко.

Также нардеп отметил, что у чиновников будет сокращена заработная плата. Однако к другим статьям госбюджета, которые придется урезать, парламент может вернуться после преодоления эпидемии.

"Урезание капитальных затрат. Понятно, что когда мы преодолеем эпидемию, мы можем к ним вернуться. Некоторые нужно сократить. Так же мы стоим на позиции, что для получения международных финансовых ресурсов нам нужно принять два закона: о банках и о рынках земли. Надеемся, что в ближайшее время они будут в зале. Так же вопрос - безопасность граждан, их защита. Мы призываем граждан все-таки проявлять сознательность, если медики предлагают обсервацию, все-таки следовать этому. Это безопасность не только ваша, это безопасность всех граждан", - заявил парламентарий.

Напомним, в Раду внесли проект постановления, который предусматривает, что ВР будет работать в комитетах и ​​фракциях до завершения карантина.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы на внеочередном заседании 17 марта поддержали постановления, которыми предусматривалось, что ВР будет работать исключительно в комитетах и фракциях до 3 апреля.