СН инициирует "морской день" в Верховной раде: что это значит
Фото: глава партии СН Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Народные депутаты от "Слуги народа" инициируют проведение в Верховной раде специального пленарного дня. Он будет полностью посвящен законопроектам портовой сферы и морехозяйственного комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СН.
Такую инициативу озвучил председатель партии Александр Корниенко во время рабочей поездки в Одессу, где он провел встречу с предпринимателями и должностными лицами морской отрасли.
"Вопросов настолько много, что у нас уже вызревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем голосовать только их", - пояснил он.
Среди проблем морской отрасли в СН назвали такие:
- дивидендная политика, которая не позволяет государственным предприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие;
- поощрение перевода судов на украинский флаг;
- передача части доходов от портовой отрасли на нужды общин;
- сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах, из-за чего руководители большинства таких предприятий работают в статусе исполняющих обязанности;
- отсутствие достаточных средств на дноуглубление;
- сложные регуляторные процедуры при построении частных объектов на землях водного фонда;
- высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке автодорог в порты;
- нехватка законных механизмов возврата госпредприятию имущества, сданного в аренду.