Нет смысла ждать чуда. Украина отвоюет территории в ходе контрнаступления, - Буданов

Украина не должна надеяться на чудо, поскольку вернуть захваченные территории удастся только военной победой над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для Reuters .

По его словам, противник использует свои резервные силы в рамках тайной мобилизации для пополнения своих рядов на Донбассе, поэтому нет смысла ждать истощения наступательного потенциала России.

"Мы не должны ждать чуда, что они устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления", - отметил Буданов.