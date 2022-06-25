Немає сенсу чекати дива. Україна відвоює території в ході контрнаступу, - Буданов

Україна не повинна сподіватися на диво, оскільки повернути захоплені території вдасться лише військовою перемогою над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для Reuters .

За його словами, противник використовує свої резервні сили в рамках таємної мобілізації для поповнення своїх лав на Донбасі, тому немає сенсу чекати виснаження наступального потенціалу Росії.

"Ми не повинні чекати дива, що вони втомляться і перестануть хотіти воювати і так далі. Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу", - зазначив Буданов.