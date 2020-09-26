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Нет смысла затягивать переговоры: Ермак призвал ТКГ встречаться чаще

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время совещания по вопросам работы Трехсторонней контактной группы на КПВВ "Майорское" призвал чаще проводить переговоры по Донбассу. Он обратился к ТКГ с просьбой встречаться каждую неделю.

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

По его словам, ускорение переговорного процесса позволит достичь больших результатов и более быстрой имплементации парижских договоренностей "нормандской четверки".

"Я хотел бы попросить представителей ТКГ, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня на Донбассе с рабочим визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства планировал посетить позиции украинских военных и провести совещание относительно работы ТКГ.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина не идет на шантаж в переговорах по урегулированию на Донбассе.

Добавим, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что российская сторона заблокировала процесс переговоров об обмене пленными.

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