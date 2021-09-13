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Нет смысла в специальных законах об олигархах, когда в Украине не работают другие законы, - Аджемоглу

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 12:38
Нет смысла в специальных законах об олигархах, когда в Украине не работают другие законы, - Аджемоглу Фото: Дарон Аджемоглу (пресс-служба YES)
Автор: Наталия Гурковская

Украине нет смысла внедрять новые специальные законы об олигархах в условиях неработающих государственных институтов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление во время выступления на форуме YES в Киеве профессора Массачусетского технологического института Дарона Аджемоглу.

"Проблема в том, что существующие законы - они не работают. И проблемы, которые здесь определили, они требуют действительно каких-то мер. Но нет никакого прощения за то, что существующие институты, когда антикоррупционные меры не работают", - отметил Аджемоглу, комментируя проект закона об олигархах.

Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.

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