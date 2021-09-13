Немає сенсу в спеціальних законах про олігархів, коли в Україні не працюють інші закони, - Аджемоглу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву під час виступу на форумі YES в Києві професора Массачусетського технологічного інституту Дарона Аджемоглу.

"Проблема в тому, що існуючі закони - вони не працюють. І проблеми, які тут визначили, вони вимагають дійсно якихось заходів. Але немає ніякого вибачення за те, що існуючі інститути, коли антикорупційні заходи не працюють", - зазначив Аджемоглу, коментуючи проект закону про олігархів.

Нагадаємо, 2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроект для отримання висновку в Венеційську комісію.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Сам проект закону про олігархів на YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії і верховенства права.