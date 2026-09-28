"Смугу тримають пілоти": Чорновол пояснила, чому піхота в бліндажах відходить у минуле

Командирка взводу ударних БпАК Тетяна Чорновол вважає, що бойову роботу піхоти вже виконують дронові підрозділи, а традиційна піхота в бліндажах зникла б за жорсткої відповідальності командирів за втрати.

Смугу тримають пілоти

Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол сказала, що її слова про дронову піхоту звучать як щось нове лише тому, що суспільство ще не звикло до такої реальності.

За її словами, медіа й суспільство сповнені історій про бійців, які сидять на СП (спостережних пунктах), місяцями не виходять з позицій, воюють в оточенні, мерзнуть і не можуть дочекатися евакуації навіть з пораненнями. Але це, наголосила вона, вже не піхота в бойовому сенсі слова.

"Зараз смугу тримають вже пілоти", - заявила Чорновол.

За її словами, коли ворог іде в атаку, його зупиняють пілоти, коли відступає, вони його наздоганяють, а коли не проявляє активності, знищують укриття й логістику. Ворожих саперів, які мінують, також уражають дронами.

"Величезну роботу, яка раніше була піхотною, по знищенню ворога виконують вже дронові підрозділи", - зазначила офіцерка.

Традиційна піхота "відходить у минуле"

Традиційну піхоту Чорновол описала так: це чоловіки віком понад 40 років з автоматом, найчастіше з сіл, які вміють виживати в жахливих умовах у бліндажах.

За її словами, такої піхоти "просто не стало б", якби від командування всіх рівнів, від командирів взводів до корпусу, категорично вимагали зберігати особовий склад і відповідати за кожну втрату. Зокрема, пояснювати, чи мала вона раціональний характер і чи можна було її уникнути.

Чому ворог тримає обидва види піхоти

Чорновол зазначила, що ворог має більше живої сили і здатен утримувати обидва види піхоти. Через це, за її словами, в українських пілотів більше цілей для ураження. Але Україні так робити не варто, наголосила вона.

Головну перевагу українців у цій війні офіцерка бачить у прагненні кожної людини вижити. За її словами, вона спостерігає "дурні геройські вчинки" росіян, яких командування кидає на вірну смерть.

Українці, за її словами, шукають "100 причин" виконати наказ іншим способом. Цю рису, на її думку, не потрібно долати, а слід культивувати. Військовослужбовці мають бути добровольцями, а служба - ефективною, а не страшною.