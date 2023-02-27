Смугу кордону з Білоруссю і Росією розширять до 2 км: в ДПСУ пояснили, що це означає

Смуга українського кордону з Білоруссю та Росією буде розширена до 2 кілометрів завширшки. Її територія буде замінована і там буде діяти спеціальний режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що Верховна рада своїм рішенням нещодавно ухвалила відповідний законопроект більшістю голосів.

"Було визначено спрощену процедуру виділення земель завширшки в смузі до 2 кілометрів - це на кордоні з країною-агресором та Білоруссю. І було врегульовано діяльність Сил оборони у воєнний та мирний час", - сказав Демченко.

Таким чином, вздовж лінії кордону встановлюється фактично прикордонна смуга в межах якої діє особливий режим використання земель.

"Прикордонна смуга - це як правило 30-50 метрів на всіх ділянках держкордону, а з Росією та Білоруссю ця смуга буде до 2 кілометрів", - пояснює Демченко.

Втім, за його словами, це не обов'язково має бути 2 кілометри, місцями може бути менше, все це залежить від ландшафту та загрозливості напрямків.

"Земельні ділянки вздовж цієї прикордонної смуги надаються військовим частинам Держприкордонслужби для того, щоб і облаштувати інженерно-технічні та оборонні споруди тощо. Це здійснюється для того, аби посилити контроль і оборону нашого держкордону на цій ділянці", - зазначив Демченко.

Він також додав, що в смузі місцевості до 2 км на кордоні з Росією і Білоруссю, окрім вищезгаданого встановлюється спеціальний режим, але це не означає, що місцевих жителів будуть виселяти. Для переміщення та діяльності на цих ділянках будуть передбачені спецдозволи і механізм їх видачі ще опрацьовується.

Нагадаємо, минулої осені в Офісі президента оприлюднили відео того, як будується стіна на кордонні з Білоруссю у Волинській області.

Додамо, як повідомлялося, Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, аби зупинити противника у разі його нападу.

Втім, як пояснюють військові, повторний наступ з території Білорусі можливий. Але поки що ударного угруповання там немає.

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