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В Офісі президента показали, як будують стіну на кордонні з Білоруссю (відео)

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Волинська область, Неділя 13 листопада 2022 12:32
В Офісі президента показали, як будують стіну на кордонні з Білоруссю (відео) Фото: в ОП показали, як будують стіну на кордонні з Білоруссю (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента оприлюднили відео того, як будується стіна на кордонні з Білоруссю (Волинська область). На кадрах помітно зведений паркан з колючим дротом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю - залізобетонний паркан з колючим дротом", - написав Тимошенко.

При цьому він наголосив, що це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону.

"Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли, що Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, аби зупинити противника у разі його нападу.

Відомо, що вже облаштовано близько 3 км кордону, але роботи продовжуються.

Окрім того, роботи ведуться у Рівненській та Житомирській областях. Фортифікаційні споруди зводяться і в регіонах, які межують з територією РФ.

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