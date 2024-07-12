Чи зможе Україна бити по РФ винищувачами F-16: відповідь прем'єра Данії

Уряд Данії не виключає можливості для України бити з винищувачів F-16 за межами країни. Однак ці удари, зокрема, по території РФ мають відповідати міжнародному праву.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України - так", - зазначила вона.
Крім того, Фредеріксен визнала, що тієї кількості літаків, які надасть Копенгаген, буде недостатньо.
"Президент Зеленський правий. Коли ми дивимося на кількість винищувачів у Росії, то вона дуже велика. Їх зараз використовують безпосередньо в Україні. А тому літаків, які ми можемо надати, буде недостатньо… Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів", - підкреслила прем'єр.
Днями, перебуваючи у Вашингтоні з нагоди саміту НАТО, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.
Зазначимо, що на полях саміту стало відомо, що F-16 уже на шляху до України.
Нагадаємо, Данія має намір передати Україні 19 винищувачів.
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