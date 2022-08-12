Сможет ли Германия пережить зиму без российского газа: ответ посла

Она отметила, что война в Украине вызвала кризис, однако подтолкнула Германию к действиям, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. Поэтому Берлин активно строит два новых терминала сжиженного газа. Первый из них должны достроить в Вильгельмсгафене.

В то же время посол подчеркнула, что Германия активно пытается перейти на возобновляемую энергию.

"Мы уже давно работаем на возобновляемой энергии, и война в Украине дала нам толчок скорее изменить источники энергетического импорта и вообще видение, с какими источниками энергии мы хотим жить", - сказала Фельдгузен.

По ее словам, Германия переживет зиму даже без газа из России, потому что газохранилища уже заполнены на 75%. Кроме того, дипломат заверила, что большинство немцев поддерживают Украину и легко пойдут на то, чтобы уменьшить температуру в помещении для экономии.