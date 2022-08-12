Чи зможе Німеччина пережити зиму без російського газу: відповідь посла

Росія може повністю припинити постачати газ до Німеччини. Проте Берлін готується і зможе пережити зиму без російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен в інтерв'ю Укрінформ.
Вона зазначила, що війна в Україні викликала кризу, проте підштовхнула Німеччину до дій, щоб зменшити залежність від російського газу. Тому Берлін активно будує два нових термінали скрапленого газу. Перший з них мають добудувати у Вільгельмсгафені.
Водночас посол підкреслила, що Німеччина активно намагається перейти на відновлювальну енергію.
"Ми вже давно працюємо на відновлювальній енергії, і війна в Україні дала нам поштовх швидше змінити джерела енергетичного імпорту і взагалі бачення, з якими джерелами енергії ми хочемо жити", - пояснила Фельдгузен.
За її словами, Німеччина переживе зиму навіть без газу з Росії, бо газосховища вже заповнені на 75%. Крім того, дипломат запевнила, що більшість німців підтримують Україну і легко підуть на те, щоб зменшити температуру в приміщенні для економії.
Нагадаємо, що у Німеччині виникла енергетична криза через те, що російський "Газпром" значно зменшив постачання газу.
Проте Берлін навіть на тлі кризи виключає можливість запуску "Північного потоку-2".
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