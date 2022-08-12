Чи зможе Німеччина пережити зиму без російського газу: відповідь посла

Вона зазначила, що війна в Україні викликала кризу, проте підштовхнула Німеччину до дій, щоб зменшити залежність від російського газу. Тому Берлін активно будує два нових термінали скрапленого газу. Перший з них мають добудувати у Вільгельмсгафені.

Водночас посол підкреслила, що Німеччина активно намагається перейти на відновлювальну енергію.

"Ми вже давно працюємо на відновлювальній енергії, і війна в Україні дала нам поштовх швидше змінити джерела енергетичного імпорту і взагалі бачення, з якими джерелами енергії ми хочемо жити", - пояснила Фельдгузен.

За її словами, Німеччина переживе зиму навіть без газу з Росії, бо газосховища вже заповнені на 75%. Крім того, дипломат запевнила, що більшість німців підтримують Україну і легко підуть на те, щоб зменшити температуру в приміщенні для економії.