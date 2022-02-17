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Не сможем повысить зарплаты: Зеленский о рисках паники из-за "дат вторжения"

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 16:18
Не сможем повысить зарплаты: Зеленский о рисках паники из-за "дат вторжения" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский оценил риски из-за "дат вторжения" РФ в Украину, которые публикуют западные СМИ. По его словам, для страны это точно потери "по всем фронтам".

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся", - заявил он.

По словам президента, с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно.

"Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые. Потому все эти "даты" и паника - все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - добавил он.

Напомним, ряд западных СМИ написали о возможности нападения РФ на Украину 16 февраля. В Украине тогда заявили, что не нужно паниковать и ситуация остается под контролем.

Тепер появилась новая возможная дата - 20 февраля. В РФ уже прокомметировали, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля.

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