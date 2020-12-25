Что посмотреть: самые интересные футбольные матчи на новогодние праздники

Под Новый год у любителей футбола обычно возникают проблемы с поиском матчей для просмотра, но не в коронавирусном 2020 году. В европейском футболе играют практически без пауз из-за повышенной плотности календаря, обусловленной пандемией. Рассказываем о самых интересных поединках, которые запланированы в праздничный период с 26 декабря по 4 января.

Праздник на Туманном Альбионе

Основное внимание болельщиков приковано к чемпионату Англии, который и в докарантинные времена играли без паузы в период рождественского фестиваля. На конец декабря припадает традиционный бешеный марафон из матчей, неизменный уже десятки лет.

26 декабря 2020, суббота

14:30 • Лестер - Манчестер Юнайтед

17:00 • Фулхэм - Саутгемптон

17:00 • Астон Вилла - Кристал Пэлас

19:30 • Арсенал - Челси

22:00 • Шеффилд Юнайтед - Эвертон

22:00 • Манчестер Сити - Ньюкасл

На следующий день после католического Рождества - в так называемый Boxing Day - матчем "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" начинается 15 тур АПЛ. "Лисы", которые сенсационно стали чемпионами Англии в 2016 году, довольно неплохо чувствуют себя в этом сезоне. Команда по итогам 14 туров находится на втором месте, а отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет четыре очка.

"МанЮ" идет следом на третьей позиции с отставанием от соперника в одно очко, но имея один матч в запасе. Если не брать во внимание нулевую ничью, то "красные" не знают поражение в чемпионате уже семь матчей кряду, и вполне могут претендовать на борьбу за чемпионство. Смогут ли амбициозные подопечные Брендана Роджерса остановить победное шествие "красных дьяволов", узнаем уже в субботу.

Вечером этого же дня любителей футбола ждет принципиальное лондонское дерби "Арсенал" - "Челси". "Канониры", которым сейчас не позавидуешь, не могут победить уже в шести встречах. Команда упала аж на 15 место и рискует в этом сезоне бороться не за зону еврокубков, а за выживание. "Челси" располагается на десять позиций выше в турнирной таблице, но последнее время показывает не лучшую форму. Команда набрала отличный ход и неожиданно проиграла в двух гостевых поединках кряду.

27 декабря 2020, воскресенье

14:00 • Лидс - Бернли

16:15 • Вест Хэм - Брайтон

18:30 • Ливерпуль - Вест Бромвич

21:15 • Вулверхэмптон - Тоттенхэм

Воскресным днем продолжится 15 тур чемпионата Англии. Украинских болельщиков наверняка заинтересует противостояние "Вест Хэм" - "Брайтон". "Молотобойцы", за которых играет лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, примут команду, находящуюся в двух баллах от зоны вылета. Украинский вингер не может стать игроком основы уже в третьем сезоне подряд, но в этом и последующих матчах может получить шанс, ведь главный тренер планирует ротацию из-за насыщенного графика.

"Вест Хэм" является середняком АПЛ и демонстрирует в этом сезоне неплохое качество футбола. Из пяти последних поединков они одержали три победы, проиграли всего один и столько же сыграли вничью. Их соперники не могут победить пять последних матчей, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения.

Затем лидер чемпионата примет на своем поле одного из аутсайдеров турнирной таблицы "Ливерпуль" - "Вест Бромвич". В прошлом году "мерсисайдцы" завоевали титул чемпиона впервые за 30 лет. Команда Юргена Клоппа уверенно идет ко второй подряд победе и трудно представить, что они потеряют очки в этой игре. За их игрой просто очень приятно смотреть.

Заключительным матчем тура будет противостояние "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм Хотспур". Подопечные Жозе Моуринью по ходу сезона спустились со второго места на шестое, а в случае поражения могут упасть и на восьмое. "Вулверхэмптон" постепенно отдаляется от зоны Лиги чемпионов, разрыв составляет уже шесть очков. Именно поэтому обе команды будут бороться за победу.

28 декабря 2020, понедельник

Следующий 16 тур чемпионата растянется на три дня.

17:00 • Кристал Пэлас - Лестер

19:30 • Челси - Астон Вилла

22:00 • Эвертон - Манчестер Сити

29 декабря 2020, вторник

20:00 • Вест Бромвич - Лидс

20:00 • Саутгемптон - Вест Хэм

20:00 • Бернли - Шеффилд Юнайтед

20:00 • Брайтон - Арсенал

22:00 • Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон

30 декабря 2020, среда

20:00 • Тоттенхэм - Фулхэм

22:00 • Ньюкасл - Ливерпуль

1 января 2021, пятница

Настоящий праздник подарит 17 тур, который продлиться четыре дня. У болельщиков будет возможность увидеть абсолютно все матчи, так как ни одна из десяти встреч не будет проходить одновременно.

19:30 • Эвертон - Вест Хэм

22:00 • Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

2 января 2021, суббота

14:30 • Тоттенхэм - Лидс

17:00 • Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед

19:30 • Брайтон - Вулверхэмптон

22:00 • Вест Бромвич - Арсенал

3 января 2021, воскресенье

14:00 • Бернли - Фулхэм

16:15 • Ньюкасл - Лестер Сити

18:30 • Челси - Манчестер Сити

4 января 2021, понедельник

22:00 • Саутгемптон - Ливерпуль

В первый понедельник нового года состоится один матч после которого АПЛ берет небольшую паузу, чтобы провести игры Кубка Англии, а ближайшие поединки чемпионата запланированы на 12 января.

Испания подхватывает новогодне-рождественский марафон

Ла Лига также не собирается отдыхать в праздники. Перед 15 туром лидерами чемпионата являются мадридские клубы. Первое место занимает "Атлетико", следом идет "Реал". У обеих команд по 32 очка, но "матрасники" сыграли на два матча меньше. Третья команда идет с отставанием в 6 очков после 16 игр.

29 декабря 2020, вторник

18:00 Севилья - Вильярреал

20:15 Барселона - Эйбар

22:30 Леванте - Бетис

22:30 Кадис - Вальядолид

30 декабря 2020, среда

18:00 Гранада - Валенсия

20:15 Атлетико Мадрид - Хетафе

20:15 Сельта - Уэска

22:30 Эльче - Реал Мадрид

31 декабря 2020, четверг

15:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад

17:15 Осасуна - Алавес

2 января 2021, суббота

15:00 Вильярреал - Леванте

17:15 Бетис - Севилья

19:30 Хетафе - Вальядолид

22:00 Реал Мадрид - Сельта

3 января 2021, воскресенье

15:00 Атлетик Бильбао - Эльче

17:15 Алавес - Атлетико Мадрид

19:30 Реал Сосьедад - Осасуна

19:30 Эйбар - Гранада

22:00 Уэска - Барселона

4 января 2021, понедельник

22:00 Валенсия - Кадис

6 января 2021, среда

22:00 Атлетик - Барселона