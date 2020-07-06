ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

Новости » Пресс-релизы     06.07.2020 - 18:03
Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

Скачайте приложение или откройте сайт Ланет.TV, зарегистрируйтесь и получите доступ к украинскому телевидению онлайн в наилучшем качестве для всей семьи!

Онлайн ТВ — это технология просмотра телевидения при помощи сети Интернет. Есть множество видов интернет-телевидения, но широкое распространение получили лишь два: ОТТ- и IPTV-телевидение. IPTV- телевидение — стандарт цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, смотреть такое телевидение вы сможете лишь в пределах вашего дома (или квартиры). Потому, наибольшей популярностью пользуются ОТТ-сервисы, коим и являться Ланет.TV.

С каждым днем число пользователей ТВ онлайн в Украине растет. И на это есть ряд причин:

  1. Вы можете смотреть онлайн все украинские каналы прямо сейчас. Большим плюсом являться то, что почти все популярные ТВ каналы теперь транслируются в наилучшем качестве.
  2. Смотреть ТВ онлайн можно с любого девайса (планшет, телефон или ПК).
  3. Интернет ТВ обеспечивает вам доступ к еще большему перечню каналов, чем было ранее.
  4. Каждому пользователю доступна программа ТВ онлайн (не нужно покупать бумажные телепрограммы.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Возьмите любое доступное вам смарт-устройство, подключите его к сети Интернет. Зайдите на сайт популярного приложения для просмотра ОТТ-телевидения, например, Ланет.TV. Скачайте приложение или зарегистрируйтесь и, сверившись с ТВ программой, смотрите каналы онлайн прямо в браузере.

Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

Чтобы не упустить информацию о новых «плюшках» рекомендуем, вам подписаться на социальные сети сервиса, следить за новостями на сайте или подписаться на рассылку. Почти каждый месяц в социальных сетях Ланет.TV разыгрывает смарт ТВ-приставки, телевизоры, сувенирную продукцию от популярных каналов и, конечно же, бесплатные периоды пользования услугами сервиса!

Сервис онлайн ТВ Ланет.TV имеет ряд весомых преимуществ:

  • бессрочный бесплатный пакет /PROMO;
  • электронная ТВ программа на две недели вперед;
  • возможность смотреть телевизор онлайн в прямом эфире, ставить эфир на паузу и перематывать его;
  • просмотр каналов онлайн в наилучшем качестве (более чем 86 каналов – в Full HD-качестве);
  • расширенный перечень каналов онлайн по сравнению с цифровым или аналоговым ТВ;
  • родительский контроль;
  • клиентская поддержка;
  • бонусная программа;
  • просмотр телевизора с любого устройства и на нескольких экранах одновременно и так далее.

Смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие с сервисом ТВ онлайн Ланет.TV в разы выгоднее и удобнее!

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь