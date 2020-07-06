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Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення онлайн

Новини » Прес-релізи     06.07.2020 - 18:03
Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення онлайн

Скачайте додаток або відкрийте сайт Ланет.TV, зареєструйтесь і отримаєте доступ до українського телебачення онлайн в найкращій якості для всієї родини!

Онлайн ТБ – це технологія перегляду телебачення за допомогою мережі Інтернет. Є безліч видів інтернет-телебачення, але широкого поширення набули лише два: ОТТ- і IPTV-телебачення. IPTV-телебачення – стандарт цифрового телебачення в мережах передачі даних по протоколу IP, дивитися таке телебачення ви зможете лише в межах вашого будинку (або квартири). Тому, найбільшою популярністю користуються ОТТ-сервіси, яким і є Ланет.TV.

З кожним днем ​​число користувачів ТБ онлайн в Україні зростає. І на це є ряд причин:

  1. Ви можете дивитися онлайн всі українські канали просто зараз. Великим плюсом бути те, що майже всі популярні ТВ канали тепер транслюються в найкращій якості.
  2. Дивитися ТБ онлайн можна з будь-якого девайса (планшет, телефон або ПК).
  3. Інтернет ТБ забезпечує вам доступ до ще більшого переліку каналів, ніж було раніше.
  4. Кожному користувачеві доступна програма ТБ онлайн (не потрібно купувати паперові телепрограми).

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Візьміть будь-який доступний вам смарт-пристрій, підключіть його до мережі Інтернет. Зайдіть на сайт популярного додатка для перегляду ОТТ-телебачення, наприклад, Ланет.TV. Скачайте додаток або зареєструйтеся і, звірившись з ТВ програмою, дивіться канали онлайн прямо в браузері.

Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення онлайн

Щоб не упустити інформацію про нові «плюшки» рекомендуємо, вам підписатися на соціальні мережі сервісу, стежити за новинами на сайті або підписатися на розсилку. Майже щомісяця в соціальних мережах Ланет.TV розігрує смарт ТВ-приставки, телевізори, сувенірну продукцію від популярних каналів і, звичайно ж, безкоштовні періоди користування послугами сервісу!

Сервіс онлайн ТБ Ланет.TV має ряд вагомих переваг:

  • безстроковий безкоштовний пакет /PROMO;
  • електронна ТВ програма на два тижні вперед;
  • можливість дивитися телевізор онлайн в прямому ефірі, ставити ефір на паузу та перемотувати його;
  • перегляд каналів онлайн в найкращій якості (понад 86 каналів – в Full HD-якості);
  • розширений перелік каналів онлайн в порівнянні з цифровим або аналоговим ТВ;
  • батьківський контроль;
  • клієнтська підтримка;
  • бонусна програма;
  • перегляд телевізора з будь-якого пристрою та на декількох екранах одночасно тощо.

Дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші з сервісом ТБ онлайн Ланет.TV значно вигідніше та зручніше!

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