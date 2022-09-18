Де дивитися матчі збірної України в Лізі націй. УАФ оголосила несподіваного транслятора

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис функціонера у Facebook .

Збірна України проведе 3 матчі в Лізі націй у вересні. Усі поєдинки наживо транслюватиме телеканал ICTV. Окрім того, УАФ запланувала показ на YouTube-каналі організації.

Питання щодо трансляції вересневих матчів "синьо-жовтих" виникло через припинення діяльності "Медіа Групи Україна". Саме їй належали права на показ Ліги націй та всіх інших поєдинків національної команди.

Наступного тижня національна команда полетить до Глазго, де 21 вересня зустрінеться зі збірної Шотландії. Далі українська збірна опиниться в Єревані на протистояння з Вірменією (24 вересня). Нарешті 27 вересня українці приймуть Шотландію у Кракові.

Напередодні збірна України втратила ще одного легіонера на вересневі поєдинки. Ушкодження залишило поза грою на кілька тижнів оборонця "Брюгге" Едуарда Соболя. Раніше "синьо-жовті" через травми втратили Бущана, Зінченка та Шапаренка.