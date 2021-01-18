Что смотрели украинцы в 2020 году. Итоги онлайн-кинотеатра Volia

Для сегмента онлайн-кинотеатров этот год стал годом возможностей и роста. Именно поэтому компания Volia, решила подвести итоги 2020 года и поделиться результатами работы нашей онлайн-платформы.

За 2020 год онлайн-кинотеатр Volia посетили боле 7,2 млн раз, это количество больше чем население Парагвая! За весь год наши пользователи провели за просмотром видео почти 4,5 миллиона часов, в пересчете на года, это боле 500 лет беспрерывного контента от ведущих мировых студий. Всего же за этот период в наш онлайн кинотеатр было добавлено почти 5,5 тысяч видео и теперь наша библиотека насчитывает более 13 тысяч единиц уникального контента от отечественных и зарубежных каналов и киностудий.

А это самые популярные фильмы и мультфильмы, которые чаще всего загружали наши пользователи в 2020 году.

Топ 10 фильмов:

Алладин (2019) Варкрафт (2016) Алиса в стране чудес (2010) Мстители: Финал (2019) Агент Джонни Инглиш. Перезапуск (2011) 13 грехов (2014) Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017) Дракон Пита (2016) Люси (2014) Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011)

Топ 10 мультфильмов:

Зверополис (2016) Моана (2016) Холодное сердце (2013) Король Лев (2019) История игрушек 4 (2019) Шрек (2001) Рапунцель. Запутанная история (2010 ) Головоломка (2015) Вольт (2008) Холодное сердце 2 (2019)

В списке, как и в предыдущие годы, лидируют фильмы для всей семьи. Масштабные кинокомиксы и сказки, которые отличаются яркими визуальными эффектами и сюжетом, а главное их без опаски можно смотреть с детьми. Также в списке есть пару старых фильмов и мультфильмов – тут работает ностальгия и положительные отзывы об этих фильмах в сети.

«Некоторые фильмы выделяются оригинальным сюжетом, который дает почву для воображения и фантазии, почти все имеют некую волну позитивных эмоция и расслабления, что в принципе очень нужно и важно для фильмов в 2020 году. Алладин, Мстители: Финал, Пираты Карибского моря и Варкрафт - чистое визуальное наслаждение и приключения, идеально вписывается в эту концепцию.

Топ мультфильмов полон высококачественных представителей жанра. Каждый уникален и главное - их не устанешь пересматривать из раза в раз, плюс это Disney и Pixar, мастодонты в этой нише» - прокомментировал список Топ контента ведущий программы КІНОFUN – Михаил Черновол.

Мы верим, что новый 2021 год принесёт нам всем больше поводов для радости, а сфера онлайн-кинотеатров будет расти и развиваться дальше. Смотрите позитивно!