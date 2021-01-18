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Що дивились українці в 2020 році. Підсумки онлайн-кінотеатру Volia

 

Для сегменту онлайн-кінотеатрів цей рік став роком можливостей і зростання. Саме тому компанія Volia, вирішила підвести підсумки 2020 року і поділитися результатами роботи нашої онлайн-платформи.

За 2020 рік онлайн-кінотеатр Volia відвідали більше 7,2 млн разів, ця кількість більше ніж населення Парагваю! За весь рік наші користувачі провели за переглядом відео майже 4,5 мільйонів годин, в перерахунку на роки, це понад 500 років безперервного контенту від провідних світових студій. Всього ж за цей період в наш онлайн кінотеатр було додано майже 5,5 тисяч відео і тепер наша бібліотека налічує понад 13 тисяч одиниць унікального контенту від вітчизняних і зарубіжних каналів і кіностудій.

А це найпопулярніші фільми та мультфільми, які найчастіше завантажували наші користувачі в 2020 році.

Популярні новини

Топ 10 фільмів:

  1. Алладін (2019)
  2. Варкрафт (2016)
  3. Аліса в країні чудес (2010)
  4. Месники: Фінал (2019)
  5. Агент Джонні Інгліш. Перезавантаження (2011)
  6. 13 гріхів (2014 року)
  7. Пірати Карибського моря: Помста Салазара (2017)
  8. Дракон Піта (2016)
  9. Люсі (2014 року)
  10. Пірати Карибського моря: На дивних берегах (2011)

Топ 10 мультфільмів:

  1. Зоотрополіс (2016)
  2. Ваяна (2016)
  3. Крижане серце (2013)
  4. Король Лев (2019)
  5. Історія іграшок 4 (2019)
  6. Шрек (2001)
  7. Рапунцель. Заплутана історія (2010)
  8. Думками навиворіт (2015)
  9. Вольт (2008)
  10. Крижане серце 2 (2019)

У списку, як і в попередні роки, лідирують фільми для всієї родини. Масштабні кінокомікси і казки, які відрізняються яскравими візуальними ефектами і сюжетом, а головне їх без побоювання можна дивитися з дітьми. Також в списку є декілька старих фільмів і мультфільмів – тут працює ностальгія і позитивні відгуки про ці фільми в мережі.

«Деякі фільми виділяються оригінальним сюжетом, який дає ґрунт для уяви і фантазії, майже всі мають якусь хвилю позитивних емоція і розслаблення, що в принципі дуже потрібно і важливо для фільмів у 2020 році. Алладін, Месники: Фінал, Пірати Карибського моря і Варкрафт – чиста візуальна насолода і пригоди, що ідеально вписується в цю концепцію.

Топ мультфільмів сповнений високоякісними представниками жанру. Кожен унікальний і головне – їх не втомишся переглядати з разу в раз, плюс це Disney та Pixar, мастодонти в цій ніші»- прокоментував список Топ контенту ведучий програми КІНОFUN – Михайло Черновол.

Ми віримо, що новий 2021 рік принесе нам усім більше приводів для радості, а сфера онлайн-кінотеатрів буде рости і розвиватися далі. Дивіться позитивно!

Прогноз погоди
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