"Сморід" і "бруд". Як хвойні дерева Києва рятують від вирубки вандалами напередодні свят

Покарання за незаконну вирубку дерев

Нагадаємо, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), незаконна вирубка хвойних дерев тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 510 до 5 100 гривень.

У деяких випадках за незаконну вирубку дерев на території лісів передбачена кримінальна відповідальність (згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу") - штрафи від 17 000 до 25 500 гривень або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім того, за кожну самовільно зрізану ялинку визначають шкоду, заподіяну лісу незаконною вирубкою (її розмір залежить від діаметра пошкодженого дерева).

Також такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах лісів, міст та інших населених пунктів, затверджуються відповідними постановами Кабінету міністрів України.

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