ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смолий прокомментировал результаты проверки деклараций

Новости » Политика    12.08.2019 - 19:59
Смолий прокомментировал результаты проверки деклараций
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Яков Смолий не получил никакой информации о результатах проверки его деклараций

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как сообщается, глава Нацбанка готов к сотрудничеству с антикоррупционными органами.

"Глава Национального банка Яков Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в ведомстве отметили, что Нацбанк является сторонником политики открытости и прозрачности, и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях главы Национального банка Якова Смолия. Общая сумма недостоверных сведений в декларации Смолия составляет более 18,3 млн гривен.

Кроме того, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова. 

 


 
Смолий скрыл в декларациях имущество на более 18 млн гривен, - НАПК В Украине существенно увеличился выпуск электронных денег
Новости Украины Национальный банк УкраиныДекларации о доходахЯков Смолий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь