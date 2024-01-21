У Смоленській області РФ атакований авіаремонтний завод, - джерело

У Смоленській області Росії був атакований авіаремонтний завод. Підприємство займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.

За даними джерел, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

У Смоленській області знаходиться авіаційний завод. У жовтні 2023 року його атакували дрони, це також була операція ГУР Міноборони.

З відкритих джерел відомо, що на Смоленському авіаційному заводі виробляються ракети Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня". Цими ракетами росіяни часто обстрілюють Україну.

Атака на завод в Тулі

Цієї ночі також був атакований завод "Щегловський вал" у Тулі. Там виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

За даними джерел, це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, що вночі також спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За попередніми даними, там також літали дрони, після чого спалахнув газовий термінал компанії "Новатек".

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