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Смоленская катастрофа: в России исключили выдачу авиадиспетчеров Польше

Автор: РБК-Украина

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что арест по требованию Польши или выдача ей российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту, невозможны. Он также призвав Варшаву перестать спекулировать на трагедии.

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Об этом передает ТАСС.

"Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", - заявил Медведев.

Кроме того, Медведев заявил, что действия Польши по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского ничего, кроме сожаления, не могут вызывать.

Напомним, сегодня стало известно, что Польша инициировала арест российских диспетчеров, которые работали при катастрофе самолета президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.

У президента России Владимира Путина уже исключили выдачу российских авиадиспетчеров Польше.

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Новости Украины Дмитрий МедведевРоссийская ФедерацияПольшаСмоленскавиакатастрофа