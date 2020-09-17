Смоленская катастрофа: в России исключили выдачу авиадиспетчеров Польше

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что арест по требованию Польши или выдача ей российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту, невозможны. Он также призвав Варшаву перестать спекулировать на трагедии.

Об этом передает ТАСС.

"Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", - заявил Медведев.

Кроме того, Медведев заявил, что действия Польши по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского ничего, кроме сожаления, не могут вызывать.

Напомним, сегодня стало известно, что Польша инициировала арест российских диспетчеров, которые работали при катастрофе самолета президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.

У президента России Владимира Путина уже исключили выдачу российских авиадиспетчеров Польше.