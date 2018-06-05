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Смоленская катастрофа: польская комиссия нашла следы взрывчатки

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 20:11
Фото: авиакатастрофа под Смоленском (mchs.gov.ru)
Фото: авиакатастрофа под Смоленском (mchs.gov.ru)

Следы взрывчатки были обнаружены на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М

Детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Об этом говорится в заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, сообщает rmf24.pl.

“В связи с полученными доказательствами, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в частности и хроматографическим методом, выявлено наличие взрывчатых материалов”, - подчеркивается в заявлении.

По информации подкомиссии, завершено изучение доказательств, касающихся выявления взрывчатых материалов на месте катастрофы самолета экс-президента Леха Качинского.

Комиссия также сообщила, что не имеет никакой информации и доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых материалов на земле, на месте катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше на Сребрщинськом кладбище в Гданьске состоялась 83-я, последняя эксгумация останков жертв авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

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Теги публикации: Смоленск, взрывчатка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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