Смоленская катастрофа: опубликованы переговоры диспетчеров

Опубликованы переговоры российских диспетчеров с пилотами польского Ту-154 в 2010 перед авиакатастрофой под Смоленском. Диспетчеры из-за плохой видимости предлагали уйти на второй круг и приземлиться на запасном аэродроме.

Расшифровку опубликовал Межгосударственный авиационный комитет, передает российский "Интерфакс".

Сообщается, что в день катастрофы в районе аэродрома "Северный" была низкая видимость. Диспетчеры обсуждали посадку в московском "Внуково", а также Минск и Витебск. Расшифровка показывает, что пилотам сообщили о метеоусловиях и необходимости ухода на запасной аэродром.

Руководитель полетов: Передали, во-первых, чтобы он был, чтобы он был готов к уходу на запасной, вот, уточнить, сколько у него топлива.

Оперативный дежурный: Я думаю, что главный центр уже разберется, я сказал, что в Смоленске погоды нет, а там уже разберутся.

Одновременно у экипажа спрашивают, хватит ли топлива для ухода на запасной аэродром, на что получают утвердительный ответ. Пилоты также подтвердили готовность идти на второй круг при достижении высоты 100 метров.

Но спустя 4 минуты экипаж доложил о выходе шасси и закрылок, а диспетчер подтвердил, что посадочная полоса свободна. Еще через две минуты у экипажа запрашивают уход на второй круг, но ответа уже не было.

Напомним, сегодня стало известно, что Польша инициировала арест российских диспетчеров, которые работали при катастрофе самолета президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.

У президента России Владимира Путина уже исключили выдачу российских авиадиспетчеров Польше.