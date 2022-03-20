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Смог и уничтоженные дома. Как выглядит Мариуполь сейчас: фоторепортаж

Последствия обстрелов жилых кварталов Мариуполя (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Сотни разгромленных зданий, сгоревшие дома и многочисленные человеческие жертвы стали результатом двухнедельной осады Мариуполя вражескими войсками.

РБК-Украина показывает как выглядит Мариуполь после двухнедельной облоги в фоторепортаже Getty Images.

Мариуполь - центр украинской металлургии, крупный морской порт и важнейший промышленный центр страны более двух недель осажден вражескими войсками РФ.

Тысячи мирных жителей буквально стали заложниками оккупантов, захвативших город.

Так, здание Мариупольского драмтеатра, ставшее укрытием от обстрелов для сотен мирных горожан, 16 марта было атаковано с воздуха авиацией оккупантов. Строение пережило авиаудар сверхмощными бомбами.

Согласно спутниковым снимкам Maxar Technologies виден масштаб разрушений нанесенных городу: многие жилые многоэтажки разрушены полностью, другие уничтожены огнем.

Последствия обстрелов вражеских войск в Мариуполе
(фото: Getty Images)

Многие мариупольцы покидают осажденный город в поисках безопасного места.

За время работы гуманитарных коридоров около 40 тысяч людей из числа местных жителей уже покинули город.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 25-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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